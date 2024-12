Rosalino informa Governo que está indisponível para cargo

De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro chegado às redações, "Hélder Rosalino informou hoje o Governo da sua indisponibilidade para assumir o cargo de Secretário-Geral do Governo e iniciar funções a partir de 1 de janeiro de 2025".





O comunicado explica que, apesar das dúvidas e críticas dos partidos em relação à remuneração para o cargo, "a solução encontrada permitia que Dr. Hélder Rosalino mantivesse o vencimento auferido há vários anos no Banco de Portugal (...) e permitiria ao Estado português a poupança de um segundo salário, correspondente à tabela legal para o Secretário-Geral do Governo".





A recusa de Rosalino surge depois da polémica sobre o salário de quase 16 mil euros que iria receber. O Governo não faz referência ao valor nem à exceção feita à lei que permitia que ganhasse mais do que o presidente da República.





Helder Rosalino vai assim manter-se no Banco de Portugal com o salário de origem.





O primeiro-ministro sublinha que "a recusa do Banco de Portugal de continuar a pagar o salário de origem não impedia a poupança de recursos públicos" apesar de ter criado "uma complexidade indesejável".





O comunicado conclui com a promessa de "designar outra personalidade como Secretário-Geral" nos próximos dias, sublinhando que "o Banco de Portugal continuará a suportar o vencimento atual de Dr. Hélder Rosalino".