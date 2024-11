Saída de Albuquerque "é a solução ideal" para Alberto João

Alberto João Jardim considera que este é o momento ideal para a saída de cena de Miguel Albuquerque do governo regional da Madeira.

Numa altura em que o executivo liderado pelo PSD está ameaçado pela apresentação de uma moção de censura, o antigo líder histórico da região autónoma defende a criação de um novo governo, sem Albuquerque, para ultrapassar esta crise política.



Sem referir nomes, Alberto João Jardim considera também que existem várias pessoas que poderiam substituir Miguel Albuquerque na presidência do PSD Madeira, de forma a regenerar o partido.



Declarações de Alberto João Jardim, no comentário semanal na RTP Madeira, quando se aguarda pela posição do partido JPP Juntos Pelo Povo, sobre a moção de censura que pode derrubar o atual executivo.