Saúde, transportes e pensões. Montenegro anuncia no Pontal novas medidas para o país

De regresso à Festa do Pontal, desta vez como primeiro-ministro, Luís Montenegro aproveitou o discurso para destapar o véu sobre novas medidas para o país.



Em primeiro lugar, na área da saúde, Montenegro admitiu que “há muita coisa para fazer”. “Temos de qualificar os nossos trabalhadores e funcionários da administração pública, valorizar as suas carreiras, dar uma perspetiva de que o serviço público pode ser prestado no setor social, até no setor privado, mas a essência do serviço público de saúde é no serviço nacional de saúde”, declarou.



No caso dos médicos, “é preciso ter a coragem de enfrentar uma visão demasiado corporativista que não tem contribuído para que os médicos fiquem no SNS”. “Vamos formar mais médicos, fazer mais escolas de medicina em hospitais, vamos levá-los e espalhá-los pelo território”, prometeu.





O chefe do executivo anunciou também a criação de mais vagas para o curso de medicina, de forma a compensar as aposentações dos médicos do Serviço Nacional de Saúde.







O primeiro-ministro adiantou ainda que em setembro será apresentado um plano designado “Mobilidade Verde”, que visa “facilitar verdadeiramente a vida dos cidadãos” no que diz respeito aos transportes.



“Uma das traves-mestras desta Mobilidade Verde é a ferrovia. Vamos decidir a criação de um passe ferroviário de 20 euros mensais que dará acesso a todos os comboios urbanos, regionais e também intercidades”, anunciou.



“Quem morar em Braga e quiser ir ao Porto ou Aveiro, quem morar em Aveiro e quiser ir a Leiria e a Lisboa, quem morar em Lisboa e quiser ir a Lisboa ou a Faro terá a oportunidade de o fazer por 20 euros por mês”, acrescentou.





As últimas medidas anunciadas por Montenegro dizem respeito às pensões. O primeiro-ministro avançou que o Governo vai aprovar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas, que irá variar entre os 100 e 200 euros, e será paga em outubro.



“Eu disse que se tivéssemos condições financeiras íamos ajudar mais os pensionistas e reformados que têm pensões mais baixos”, afirmou.



O "suplemento extraordinário" será de 200 euros, para quem tenha pensão até 509,26 euros, de 150 euros para as pensões entre 509,26 e 1018,52 euros e 100 euros para as pensões entre 1018,52 e 1527,78.