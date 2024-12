XXII Congresso do PCP. Comité Central eleito com seis votos contra e oito abstenções

O anúncio do resultado coube a José Capucho, membro do Secretariado e da Comissão Política do PCP, numa declaração sem direito a perguntas.



A lista proposta pelo Comité Central cessante dá forma a uma direção mais reduzida, com 125 membros, 25 entradas e 29 saídas, ainda de acordo com José Capucho.O XXII Congresso do PCP decorre esta fim de semana no Complexo Municipal dos Desportos "Cidade Almada".



"O novo Comité Central corresponde à identidade e características do PCP e a necessidades globais do partido e capaz de assumir a responsabilidade para dirigir o partido até ao próximo congresso", afirmou o dirigente comunista.

Capucho acrescentou que o resultado "é mais uma demonstração da unidade e coesão do PCP em torno da sua direção".



c/ Lusa