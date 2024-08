Liga das Nações: Croácia convoca 24 jogadores para duelos com Portugal e Polónia

Na primeira convocatória após o Euro2024, em que a Croácia não passou da fase de grupos, o técnico operou as entrada do guarda-redes Dominik Kotarski, do defesa Duje Caleta-Car, dos médios Kristijan Jakic e Petar Sucic, e do avançado Igor Matanovic.



Em sentido inverso, saíram Ivica Ivusic, Josip Juranovic, Nicola Vlasic, Marco Pasalic, Marko Pjaca, bem como os experientes Domagoj Vida, de 35 anos, e Marcelo Brozovic, de 31, que anunciaram a saída da seleção após o Campeonato da Europa.



Entre os eleitos para a dupla jornada da Liga das Nações, mantém-se o capitão Luka Modric, que fará 39 anos em setembro, além de nomes como Livakovic, Gvardiol, Kovacic, Mario Pasalic, Perisic ou Kramaric.



A Croácia, finalista da última edição da Liga das Nações, em que perdeu com a Espanha, estreia-se no Grupo A1 da quarta edição da competição diante de Portugal, em 05 de setembro, às 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e três dias depois recebe a Polónia, em Osijek, num agrupamento que integra ainda a Escócia.