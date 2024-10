Liga das Nações. Roberto Martínez revela escolhas a 8 de novembro

A equipa das quinas defronta a Polónia em 15 de novembro, no Estádio do Dragão (19h45), no Porto, e visita a Croácia em Split, em 18 de novembro (19h45 horas de Lisboa), nas duas jornadas finais e quando lhe basta um ponto para garantir a qualificação.



Portugal, que vem de uma vitória com a Polónia (3-1) e um empate com a Escócia (0-0), em jogos fora, lidera o grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.



No mesmo dia, após a convocatória do selecionador Roberto Martínez, também Rui Jorge divulgará os convocados da seleção de sub-21, já apurada para o Europeu de 2025 e com vista aos jogos de preparação com Ucrânia e Eslováquia.