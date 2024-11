Liga Nações. Portugal defronta Dinamarca nos quartos de final

A Dinamarca lutou até à última jornada com a Sérvia, perante o domínio da Espanha, atual campeã europeia.





Eis o quadro completo dos jogos da Liga A:





Holanda-Espanha





Croácia-França





Dinamarca-Portugal





Itália-Alemanha





Caso se apure para as meias-finais, a equipa das quinas já sabe que terá pela frente o vencedor do duelo entre Itália e Alemanha. Os restantes encontros dos `quartos` são o Países Baixos-Espanha e o Croácia-França, com os vencedores destas eliminatórias a encontrarem-se na outra meia-final.



Pela primeira vez, a Liga das Nações vai ter quartos-de-final, quando antes a qualificação na fase de grupos permitia logo a presença na “final four”.



O anfitrião da “final four” da Liga das Nações, que será realizada em junho do próximo ano, só será conhecido após os “quartos”, com uma das quatro nações qualificadas a receber a prova.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, com um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.







Resultados dos outros jogos sorteados:





Play-off de acesso ou manutenção à Liga A:



Turquia-Hungria





Ucrânia-Bélgica





Áustria-Sérvia





Escócia-Grécia



Play-off de acesso ou manutenção à Liga B:



Kosovo-Islândia





Bulgária-Irlanda





Arménia-Geórgia





Eslovénia-Eslováquia







Play-off de acesso ou manutenção à Liga C:



Gibraltar-Malta





Letónia-Luxemburgo