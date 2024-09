Vitinha lesionado falha duelo com a Escócia

”, afirmou Roberto Martínez em conferência de imprensa, após o triunfo por 2-1 sobre a Croácia, no arranque do grupo A1 da Liga das Nações.O plano inicial de Roberto Martínez seria a saída de Bruno Fernandes, mas as queixas de Vitinha, que chegou a receber assistência médica no relvado, levaram à sua saída e à continuidade em campo do jogador do Manchester United.Depois de uma qualificação em que foi apenas uma vez titular em 10 jogos, o médio de 24 anos ganhou destaque na seleção portuguesa durante o Euro2024 e o estatuto de titular na equipa das quinas.Vitinha é assim baixa certa para o encontro com a Escócia, da segunda jornada do grupo A1 da Liga das Nações.O Portugal-Escócia está agendado para as 19h45, igualmente no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.