Sporting permite aproximação dos rivais FC Porto, Benfica e Sporting de Braga

Os ‘leões' estiveram em vantagem na partida de encerramento da 25.ª jornada, jogada no Minho, desde os 21 minutos, com o ponta de lança Paulinho a estrear-se a marcar pelo Sporting, e viram dois golos invalidados pelo videoárbitro (VAR), aos 45 e 59, antes de, em cima do minuto 90, o avançado brasileiro Walterson Silva sacar o empate para o Moreirense.



Com a divisão de pontos, o Sporting soma agora 65 pontos, mais oito do que o FC Porto (57), o mais direto perseguidor, mais onze do que o Benfica (54) e mais doze do que o Sporting de Braga (53).



As ‘águias' venceram na Luz o Marítimo com um golo do atacante alemão Luca Waldschimdt, de penálti, o primeiro da época a favor dos ‘encarnados', concretizado aos 21 minutos.



A falta de eficácia dos jogadores do Benfica impediu uma dilatação da vantagem no marcador e levou a uma ponta final emocionante do encontro, com os insulares, penúltimos classificados com 21 pontos, a tentarem até ao fim, sem sucesso, pontuar na partida.



Já o Sporting de Braga venceu fora o Farense por 2-1, uma vitória arrancada ‘a ferros' aos 90+1 pelo ponta de lança esloveno Andraz Soprar. Antes, o médio líbio Al Musrati fez o primeiro do jogo, para os ‘guerreiros', aos 29 minutos, e o brasileiro Pedro Henrique marcou para os ‘algarvios' aos 34.



No sábado, o FC Porto sofreu, mas bateu em casa o Santa Clara, por 2-1, num jogo marcado por duas grandes penalidades, uma para cada lado, a originarem os dois primeiros golos. Sérgio Oliveira, aos 49, adiantou os ‘dragões, porém, aos 56, Carlos Júnior restabeleceu o empate após falta de Diogo Leite sobre Lincoln na área.



Até final, os dragões dominaram o encontro e tiveram várias oportunidades, mas foi só aos 90+5 que Toni Martínez, após cruzamento de Tecatito Corona, cabeceou e deu os três pontos aos dragões, que os colocam mais perto do líder Sporting.