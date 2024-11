Apatossauro Vulcain. Maior esqueleto de dinossauro vendido em leilão rende seis milhões de euros

O comprador é um colecionador francês que deseja permanecer anónimo.





Pagou seis milhões de euros pelo esqueleto do herbívoro gigante e comprometeu-se a permitir que o fóssil seja exibido num museu. Gérard Raynaud, representante do comprador, garante que o Vulcain ficará num “museu francês de preferência ou na Bélgica".





"Estamos felizes que o comprador pretenda emprestá-lo a uma instituição”, acrescentou Olivier Collin du Bocage, da leiloeira.







Sob o contrato de venda, o futuro proprietário compromete-se também a dar aos paleontólogos acesso ao dinossauro para estudá-lo, disse a casa de leilões Collin du Bocage e Barbarossa.





A casa de leilões confirmou que foi “o maior dinossauro já alguma vez vendido em leilão em todo o mundo”.

Apatossauro Vulcain



O fóssil do gigante herbífero é composto de 75 a 80 por cento dos ossos originais. Mede 22 metros de comprimento e quatro metros de altura.







Circulou na Terra há cerca de 150 milhões de anos, fazendo parte das grandes criaturas do período Jurássico.





De acordo com Éric Mickeler, especialista em paleontologia e ex-consultor da Sotheby's, as características deste apatossauro fazem dele uma peça rara.





“O Vulcain é extremamente completo, com mais de 306 ossos originais, ou seja, cerca de 80-85% do esqueleto, bem como metade do crânio, um fato notável, já que os ossos do crânio raramente se fossilizam”, explicou Mickeler.





“Os ossos, felizmente, não se separaram e estão nos lugares”, sublinhou o palentólogo.

De Wyoming para Paris

Vulcain foi descoberto no Estado norte-americano do Wyoming, em 2018, e as escavações foram financiadas por um investidor francês. O herbífero jurássico foi então restaurado durante dois anos no Laboratório Paleomoove em Luberon, antes de ser exibido no castelo de Dampierre-en-Yvelines (Yvelines).





'Vulcain' is the largest-ever dinosaur skeleton to be auctioned. The fossilized apatosaurus measures 82 feet long and 80 percent of its skeleton is original, dating back 145 million years pic.twitter.com/88pNe96nm2 — Reuters (@Reuters) October 15, 2024



O leilão marcado para sábado passado estimou que o valor de Vulcain ficasse entre três a cinco milhões de euros. A venda foi de 4,7 milhões de euros, subindo para seis milhões, incluindo os custos.







O interesse por leiloar fósseis de dinossauros tem estado a crescer perante o aumento de compradores privados. Ainda este ano, em julho, um estegosauro conhecido por Apex foi vendido na Sotheby's, em Nova Iorque, e arrecadou um valor histórico de 44,6 milhões de dólares (42,32 milhões de euros), apesar de ter sido estimado inicialmente um valor entre 4 a 6 milhões de dólares.







Já em 2020, "Stan", um T-Rex que arrecadou 31,8 milhões de dólares e em 1997 um outro famoso T-Rex "Sue" foi vendido por 8,4 milhões de dólares.







Estes números revelam um mercado em expansão, entretanto bem estabelecido nos Estados Unidos mas gradualmente a espalhar-se pela Europa.