A França impôs-se à Noruega com uma goleada por 4-1 na disputa pela vitória no Grupo I do Campeonato do Mundo, com Ousmane Dembélé a brilhar devido ao hat-trick apontado durante uma primeira parte de grande nível.
A tarde de Dembelé
O extremo do Paris Saint-Germain chamou a si o protagonismo com três finalizações bem ao seu estilo, aos sete, 20 e 32 minutos, passando a somar quatro golos nesta edição, os mesmos do compatriota Kylian Mbappé, cabendo a Doué fixar o resultado, aos 90+4, já depois de Aasgard ter reduzido para os nórdicos ainda no primeiro tempo, aos 21.
Com um pleno de triunfos, a formação ‘bleu’ assegurou o primeiro lugar do grupo, com nove pontos, seguida pela Noruega, com seis, enquanto o Senegal ficou no terceiro posto, com três, ao golear por 5-0 e relegar o Iraque para a última posição.
A França fica agora à espera do adversário de terça-feira, nos 16 avos de final, enquanto os noruegueses já sabem que vão enfrentar a Costa do Marfim, no mesmo dia, sendo que, em caso de vitória sobre os africanos, irão cruzar-se com Brasil ou Japão nos ‘oitavos’.
Sem o selecionador Didier Deschamps no banco – viajou para a França para o funeral da mãe -, a equipa gaulesa teve poucas mexidas no ‘onze’, ao contrário dos nórdicos, que apenas preservaram o benfiquista Aursnes e promoveram a titularidade de Schjelderup em relação ao último jogo - o goleador Haaland e o capitão Odegaard foram alguns dos jogadores que ficaram a ‘descansar’.
Estavam decorridos 21 segundos quando Mbappé deu o mote, acertando com estrondo na barra, e Koné obrigou Selvik a defesa apertada, só que o guardião norueguês revelar-se-ia impotente para travar o ‘vendaval’ Dembélé na primeira parte.
Ainda que Aasgard se tenha intrometido pelo meio do ‘hat-trick’ do extremo, a Noruega teve uma oportunidade soberana de relançar a partida na segunda parte, só que Maignan defendeu o penálti de Strand Larsen e, mais tarde, opôs-se às intenções de Oscar Bobb, tendo a dupla Barcola e Doué construído o quarto tento dos ‘bleus’ já na compensação.
Jogo no Estádio Gillette, em Foxborough, nos Estados Unidos.
Noruega – França, 1-4.
Ao intervalo: 1-3.
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0-1, Dembélé, 07 minutos.
0-2, Dembélé, 20.
1-2, Aasgaard, 21.
1-3, Dembélé, 32.
1-4, Doué, 90+4.
Equipas:
- Noruega: Selvik, Aursnes, Falchener (Langas, 66), Ostigard, Bjorkan (Pedersen, 46), Thorstvedt (Thorsby, 46), Patrick Berg, Bobb (Hauge, 83), Aasgaard, Schjelderup (Nusa, 83) e Strand Larsen.
Selecionador: Stale Solbakken.
- França: Maignan, Koundé (Malo Gusto, 87), Upamecano (Konaté, 76), Lacroix, Theo Hernández, Tchouaméni, Manu Koné, Dembélé (Barcola, 65), Olise (Cherki, 65), Doué e Mbappé (Mateta, 87).
Selecionador: Didier Deschamps (substituído no banco pelo adjunto Guy Stéphan).
Árbitra: Michael Oliver (Inglaterra).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Patrick Berg (10) e Tchouaméni (74).
Assistência: 64.146 espectadores.