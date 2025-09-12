Alverca alcança primeiro triunfo na receção ao Tondela

O Alverca alcançou sexta-feira a primeira vitória na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao bater o Tondela, por 1-0, em jogo da quinta jornada do campeonato. Em Alverca, num duelo entre duas equipas que regressaram esta época ao escalão máximo, a equipa da casa marcou o único tento da partida aos 45 minutos, beneficiando de um autogolo do nigeriano Maviram, já depois de o Tondela ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 43, por Tiago Manso. O Alverca venceu pela primeira vez e passa a somar quatro pontos no campeonato, enquanto o Tondela ainda não triunfou e averbou a quarta derrota na prova, contando apenas com um ponto.