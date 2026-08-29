O Alverca empatou sábado 1-1 na receção ao Santa Clara, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e continua sem triunfos na edição 2026/27 da prova.
Reportagem
Desporto
Alverca empata com Santa Clara
RTP
No Complexo Desportivo de Alverca, Vivaldo marcou para a equipa da casa aos 69 minutos, mas Brenner Lucas empatou a partida, aos 87.
O Alverca, que nas rondas anteriores somou duas derrotas, frente a Sporting e FC Porto, e um empate, com o Estela da Amadora, segue na 13.ª posição, com dois pontos, enquanto o Nacional, que somava duas vitórias e um empate, é quarto, com oito.