Esta terça-feira será conhecido o primeiro finalista do Mundial. Argentina ou Croácia vão defrontar-se num duelo que se antecipa intenso e duro para ambas as equipas. Messi tenta fechar a carreira com chave de ouro e conquistar o troféu mais importante para um jogador do mais alto nível. Do outro lado estará a Croácia, finalista do Mundial 2018 e que já deixou o Brasil para trás. A partida tem início às 19h00 e terá transmissão em direto na RTP1.