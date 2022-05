Este sábado dão-se as decisões sobre quem desce e quem vai jogar o play-off para não descer. A Belenenses SAD está em último lugar e depende de terceiros para se manter na I Liga. A equipa do Jamor vai jogar com o Arouca que já garantiu a manutenção. A partida tem início às 15h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.