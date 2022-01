O Arouca recebe esta sexta-feira o Benfica em jogo da I Liga. A equipa de Armando Evangelista sofreu um surto de covid-19 no plantel mas o treinador garante que o objetivo é conquistar pontos ao Benfica. Do lado dos encarnados, Nélson Veríssimo assumiu dificuldades em impor uma ideia de jogo mas garante que a equipa da Luz não vai baixar os braços na luta pelo título. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.