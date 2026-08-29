Arouca vence Marítimo com reviravolta

O Arouca conseguiu sábado o terceiro triunfo em quatro jogos na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Marítimo por 2-1, para subir à condição ao terceiro lugar.

A formação insular, que ainda não tinha perdido, adiantou-se aos 27 minutos, pelo espanhol Martín Tejón, mas os anfitriões deram a volta ao resultado, com golos do neerlandês Espen van Ee, aos 44, e do espanhol Iván Barbero, aos 55.



Na classificação, o Arouca passou a contar os mesmos nove pontos do campeão em título FC Porto (menos um jogo), ultrapassando entre outros o Marítimo, que se manteve com sete e caiu, para já, no quinto posto.