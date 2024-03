Arsenal nos quartos de final após bater o FC Porto nos penáltis

O FC Porto foi eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao ser derrotado com o Arsenal, por 4-2, no desempate por grandes penalidades, após ter perdido por 1-0 na segunda mão dos 'oitavos'. Depois de ter vencido a primeira mão por 1-0, os 'dragões' viram o Arsenal empatar por Trossard, aos 41 minutos, marcando apenas dois dos seus penáltis - falharam Wendell e Galeno -, contra quatro dos 'gunners'. O Arsenal, que regressa aos quartos de final pela primeira vez desde 2009/10, junta-se a FC Barcelona, Bayern Munique, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain no lote de apurados.