AVS bate Estoril e alcança primeiro triunfo no campeonato

A equipa das Aves, que apenas tinha somado cinco empates nas 21 jornadas anteriores, chegou finalmente ao triunfo, mercê dos golos de Diego Duarte, aos 54 minutos, Tomané (75) e Algobia (90+6), perante um Estoril Praia que se encontrava num bom momento na prova, depois de ter somado quatro jogos sem perder, três dos quais vitórias.



Apesar desta vitória, o AVS mantém-se 'afundado' na tabela, sendo 18.º e último, com oito pontos, enquanto os 'canarinhos' ocupam para já o oitavo lugar, com 30.