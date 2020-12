O Benfica apresentou-se no relvado da Luz algo cauteloso, seguro do que pretendia, ou seja, marcar mas sem sofrer golos. Vertonghen inaugurou o marcador antes do intervalo. Darwin Nunez e Pizzi marcaram de rajada, no segundo tempo, em apenas dois minutos e deixaram os “encarnados” em posição confortável (3-0) para a qualificação na prova. Weigl fechou a contagem em 4-0.