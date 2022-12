Benfica cai em Braga

O Benfica foi cilindrado por 3-0 em Braga, naquela que é a primeira derrota em jogos oficiais e o primeiro desaire no campeonato. No regresso da prova após a pausa para a realização do Mundial2022, o Benfica enfrentou um Sp. Braga motivado e que cedo chegou ao golo. Abel Ruiz, logo a abrir a partida, colocou os bracarenses em vantagem. Passada meia hora, Ricardo Horta ampliou para 2-0 após remate no coração da área. O Sporting de Braga concluiu o 3-0 novamente por Ricardo Horta. A fechar o ano, o Benfica mantém a liderança, com 37 pontos, agora com mais 5 pontos do que o FC Porto e mais 6 do que o SC Braga.