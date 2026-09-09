O Benfica foi a Moreira de Cónegos acertar o calendário e venceu por 4-0 o Moreirense, no jogo em atraso da terceira jornada da I Liga.
Benfica carimba goleada sobre o Moreirense na segunda parte
Com Schjelderup de regresso à titularidade e Banjaqui a render o lesionado Alexander Bah, o Benfica colecionou oportunidades perdidas ao longo de toda a primeira parte.
A vantagem encarnada sobre o Moreirense acabou por chegar, já nos minutos de desconto concedidos pelo árbitro, através de grande penalidade sobre Lenglet, convertida como habitualmente por Vangelis Pavlidis.
Bastou começar de início para que o norueguês, destaque do Benfica na última temporada, se estreasse a marcar no campeonato em 2026/27. A assistência surgiu dos pés de Prestianni, autor do terceiro golo do Benfica quatro minutos depois.
À passagem do minuto 72, da combinação nórdica entre Schjelderup e Aursnes nasceu o quarto e último golo das águias, o primeiro do capitão do Benfica esta época.