Benfica foi "príncipe" em Paris

O Benfica prossegue ainda com o estatuto de equipa invencível na presente época, depois de garantir o empate em pleno Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. O Benfica sofreu o golo um pouco antes do intervalo, com Mbappé a transformar um penálti, por falta de António Silva. No segundo tempo, os "encarnados" estiveram melhor em campo. mas o golo do empate surgiu por João Mário, igualmente num penálti, perto dos 60 minutos de jogo, após falta de Verratti sobre Rafa. Mbappé voltou a assustar mesmo no fim, marcando um golo que foi invalidado por fora de jogoDepois da derrota da Juventus por 2-0 perante o Maccabi Haifa, de Israel, as duas equipas que se defrontaram em Paris estão bem próximas da qualificação neste Grupo H. Benfica e PSG estão perto dos oitavos de final e estão a um triunfo da qualificação. O PSG a lidera com oito pontos, os mesmos do Benfica, segundo, mas os franceses detêm melhor diferença de golos. No terceiro lugar, surge a Juventus, com três pontos, os mesmos do Maccabi, quarto.