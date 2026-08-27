Benfica qualifica-se para a Liga Europa

O Benfica chegou à Dinamarca com o objetivo de conservar uma vantagem de dois golos que trazia da Luz e garantir definitivamente a presença na fase de liga da Liga Europa.



Contra um Aarhus que tinha de lutar pelo resultado, o Benfica foi tomando conta do jogo sem grandes sustos para a baliza de Samuel Soares.



As águias iam somando oportunidades e chegaram ao golo que definia o agregado em 4-1, por intermédio de Prestianni, à passagem do minuto 19.



Parecia, no entanto, que as celebrações não seriam duradouras, quando o árbitro apontou para a marca de grande penalidade, por falta de Enzo Barrenechea na grande área.



A decisão foi revertida após consulta das imagens de vídeo-arbitragem e o Benfica voltou ao domínio da partida, até ao final da primeira parte.



Aos dez minutos da segunda metade, Rafa aumentou a vantagem sobre os dinamarqueses. Os golos – golaços, neste caso – não pararam e em questão de alguns segundos, Rasmus Carstensen, do Aarhus, reduziu, mas Prestianni respondeu de imediato e bisou no encontro.



Os encarnados controlavam o resultado, que com uma diferença de quatro golos para o adversário era já mais do que suficiente para alcançar o principal objetivo do clube da Luz.



Houve ainda tempo para as estreias de Gonçalo Moreira em competições europeias e de Alessandro Circati com a camisola do Benfica, recém-chegado a Lisboa vindo do Parma.



O sorteio que define os oito adversários do plantel comandado por Marco Silva realiza-se esta sexta-feira (28), já com todos os participantes da prova conhecidos. O Benfica entra diretamente para o pote 1.





