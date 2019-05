Não foi um jogo fácil para a equipa do SL Benfica. A três jornadas do fim do campeonato e com a obrigação de manter o primeiro lugar isolado na I Liga de Futebol, os pupilos de Bruno Lage viram as coisas mal paradas quando o Portimonense, “aguerrido” marcou aos 53 minutos. As Os encarnados tiverem de correr contra a desvantagem e aos 62 minutos Rafa empata e começa aqui a reviravolta das “águias”. O Benfica marcou depois ao minuto 66’ (Rafa) e Seferovic marca aos 84’ e aos 88’, Jonas que entrou já na segunda parte, faz mais um (92’) e coloca o resultado final em 5 -1. Com esta vitória, o Benfica passa a somar 81 pontos.