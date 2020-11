O Boavista recebe esta segunda-feira o Benfica no último jogo da sexta jornada da Liga Portuguesa de futebol. A equipa treinada por Vasco Seabra procura a primeira vitória no campeonato enquanto a equipa de Jorge Jesus quer manter a senda de vitórias e regressar ao primeiro lugar da Liga. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.