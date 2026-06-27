O jogo decisivo entre as seleções de Cabo Verde e da Arábia Saudita está agendado para o Estádio de Houston, Texas, Estados Unidos. A partida encerra a terceira e última jornada do Grupo H e define quem avança para a fase a eliminar.
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Desporto
Mundial 2026
Cabo Verde - Arábia Saudita
RTP
Cabo Verde chega invicto e consolidado como a grande surpresa do torneio após dois empates históricos contra Espanha (0-0) e Uruguai (2-2). A Arábia Saudita soma apenas 1 ponto e precisa obrigatoriamente da vitória para manter vivas as chances de apuramento.