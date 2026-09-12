Casa Pia - FC Porto

O FC Porto visita o lanterna-vermelha Casa Pia, na sexta jornada da I Liga de futebol, à procura de manter o pleno de vitórias e a liderança isolada, em Rio Maior, onde perdeu pela primeira vez em 2025/26.

O atual campeão nacional sofreu o primeiro desaire da época passada à 20.ª jornada (2-1), em Rio Maior, casa emprestada da formação lisboeta, agora última classificada.



O FC Porto procura o sexto triunfo na I Liga no mesmo número de jogos, depois de ter sofrido a primeira derrota da época a meio da semana, frente aos ingleses do Manchester City (2-0), na jornada inaugural da Liga dos Campeões.



Do outro lado vai ter um Casa Pia que ainda não venceu e que tem apenas um ponto somado, com um empate e quatro derrotas, uma delas por 7-0, na receção ao Benfica.

