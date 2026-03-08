Clássico da Luz termina empatado

No Estádio da Luz, em Lisboa, os dragões inauguraram o marcador com um golo do dinamarquês Froholdt, aos 10 minutos, e ampliaram a vantagem com um tento do polaco Pietuszewski, aos 40, mas os encarnados responderam na segunda parte, com golos do norueguês Schjelderup, aos 69, e do luxemburguês Leandro Barreiro, aos 88.



O Benfica entrou em campo frente ao FC Porto com três regressos no onze promovidos por José Mourinho, enquanto Francesco Farioli fez nova revolução na equipa inicial dos dragões mudando seis jogadores. Jan Bednarek, que estava em dúvida devido a um problema nas costelas, jogou de início.



Depois da interrupção da partida devido a muito fumo provocado por tochas, o primeiro remate do encontro surgiu aos oito minutos por Pavlidis à figura de Diogo Costa.



Na resposta, o FC Porto inaugurou o marcador por intermédio de Froholdt. Alan Varela, com um passe a rasgar toda a defensiva do Benfica, colocou do médio portista na cara de Trubin e não perdoou. O guarda-redes dos encarnados ainda travou o primeiro remate, mas na recarga Froholdt não falhou.



O Benfica tentou reagir à desvantagem e Rafa num cruzamento fez a bola ressaltar num adversário e quase traía Diogo Costa, que fez uma excelente defesa. Na conversão de um livre direto em zona frontal, Schjelderup quase tirava tinta à trave da baliza de Diogo Costa.



O Benfica estava por cima e à passagem da meia hora, e após uma perda de bola do FC Porto, construiu uma bela jogada de ataque, mas terminou com um mau passe de Rafa, num lance que podia ter levado muito perigo para área dols dragões. No minuto seguinte Prestianni atirou à figura de Diogo Costa, depois de grande jogada individual de Pavlidis.



Num contra-ataque rápido, o FC Porto ampliou a vantagem. O Benfica é completamente apanhado em contrapé e o polaco Pietuszewski, lançado por Gabri Veiga, ficou um para um com Otamendi. Depois, o jovem extremo polaco deu um nó cego no central que o deixou caído no relvado, e disparou um remate fulminante sem hipóteses para Trubin.





O Benfica carregava em busca do golo e ao minuto 69 Schjelderup encostava de pé direito para a o fundo da baliza portista depois de remate ao poste de Lukebakio.





Na resposta o FC Porto esteve perto do terceiro. Valeu um excelente corte de Dedic a impedir o remate de Deniz Gul.

Nos descontos da primeira parte Trubin impediu o terceiro dos azuis e brancos. Grande defesa do guarda-redes ucraniano a remate forte de Gabri Veiga na sequência de um livre.Ao intervalo a vantagem portista era justa. Dragões entraram melhor com um golo cedo de Froholdt. O Benfica reagiu, criando algumas situações de perigo para a baliza de Diogo Costa, mas ao minuto 40, Pietuszewski deu espetáculo e fez o 2-0.Para a segunda parte, Farioli fez duas alterações operando as saídas de Pepê e Gabri Veiga, amarelados, para as entradas de William Gomes de Seko Fofana.Perto da hora de jogo bela jogada de entendimento do Benfica. Rafa, sozinho, em zona frontal e dentro da área portista, escorregou na altura de rematar e a bola saiu muito ao lado. Ao minuto 65, José Mourinho mexeu pela primeira vez na equipa com as entradas de Ivanovic e Lukebakio para as saídas de Rafa e Prestianni.Nicolás Otamendi saiu com queixas físicas e foi substituído por António Silva. Farioli fez a última alteração com a entrada de Moffi para o Lugar de Deniz Gul.O Benfica estava melhor após o golo de Schjelderup e carregava sobre a baliza de Diogo Costa. A defensiva do FC Porto ia resolvendo e com rápidos contra ataques causava algum perigo na área encarnada. William Gomes, isolado pela direita, atirou ao lado quando podia ter feito bem melhor. Antes, José Mourinho fazia entrar Bah para o lugar de Dedic.Ao minuto 88, o Benfica igualava a partida. Leandro Barreiro rematou de pé direito para o fundo da baliza. Cruzamento da direita e o luxemburguês, na zona da marca de penálti, atirou a contar.Com este resultado, aliado ao empate do Sporting na visita a Braga (2-2), o FC Porto lidera o campeonato com 66 pontos, mantendo quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo, e sete em relação ao Benfica, terceiro e que continua invicto na I Liga.