Desportivo de Chaves e FC Porto disputam a 18.ª jornada da Liga Portuguesa, início da segunda volta do campeonato, com objetivos diferentes. Em lugares de despromoção, a equipa transmontana, treinada por Tiago Fernandes, procura mais pontos com a intenção de assegurar a manutenção no primeiro escalão do futebol português. Já o FC Porto quer regressar aos triunfos na Liga Portuguesa, após o empate frente ao Sporting, e manter-se uma distância confortável para o segundo classificado do campeonato, o Benfica. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1, em direto.