Dragão eficaz acaba com Sp. Braga invencível

Já passava da meia hora de jogo, e em apenas 2 minutos, o FC Porto colocou-se numa vantagem confortável perante um SC Braga que se apresentava numa onda vitoriosa. Stephen Eustáquio e Evanilson deixaram os "dragões" em vantagem de 2-0 ao intervalo. Depois, Ricardo Horta assustou o Dragão. Um remate do meio da rua fez a baliza de Diogo Costa tremer por muitos segundos, com a bola a bater no ferro. Logo a seguir, Pepe fez autogolo (2-1). Aos 63', com Taremi na assistência, Pepê tranquilizou os portistas ao concretizar o 3-1. O 4-1 surgiu nos descontos, por Galeno. Agora, FC Porto e SC Braga partilham o 2.º lugar, ambos com 19 pontos, a 2 do líder Benfica que joga em Guimarães.