A equipa principal de Portugal entra esta sexta-feira em campo para disputar o primeiro de dois particulares na Suíça. O primeiro teste para o Mundial de 2018 vai ser jogado frente ao Egito, seleção da grande estrela do futebol inglês, Mohamed Salah e alguns conhecidos do futebol português como Hassan (Sporting de Braga) ou Shikabala (antigo jogador do Sporting CP). A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, ouvir o relato em direto na Antena 1 ou ver a transmissão em direto no canal 1 da RTP. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.