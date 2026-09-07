Estoril - Arouca

O Arouca visita o Estoril Praia, no encerramento da quinta jornada da I Liga de futebol, e procura um triunfo que lhe permita subir ao terceiro lugar, de forma provisória, perante um adversário que ainda não ganhou.

A formação arouquense soma nove pontos, com três vitórias e uma derrota no arranque de temporada, e sabe que novo triunfo lhe permite subir ao terceiro lugar, ultrapassando o Santa Clara, que tem 11, e o Benfica, que soma 10, mas tem menos um jogo.



Do outro lado vai estar um Estoril Praia que se situa no fundo da tabela e que ainda procura o primeiro triunfo da temporada, depois de averbar três derrotas e um empate nas jornadas anteriores.

