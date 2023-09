Estoril vê escapar a vitória

O Estoril deixou fugir a vitória nos últimos instantes do jogo com o Vizela e ficou-se por um empate a duas bolas, o que impediu a equipa da casa de sair dos lugares de despromoção.

Neste jogo da sexta jornada da I Liga, Guitane inaugurou o marcador aos 53 minutos, Essende empatou aos 62 e Vital pareceu lançar o Estoril Praia para a vitória, aos 67.





No entanto, Dylan Saint-Louis, aos 90+11, igualou a partida, garantindo que os vizelenses continuam no 14.º lugar do campeonato, agora com cinco pontos.



Assim, os estorilistas, que vinham de três derrotas consecutivas, permanecem no 17.º e penúltimo da I Liga, com apenas quatro pontos.