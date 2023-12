Léo Jabá inaugurou o marcador decorria a segunda parte. A quinze do final, o Boavista empatou 1-1 por Martim Tavares. Pouco depois, um autogolo de Rodrigo Abascal colocou de novo o Estrela na frente (2-1). Kikas, aos 84', aumentou para 3-1. Com este triunfo, o Estrela sobe ao nono lugar, com 15 pontos, os mesmos do Boavista, que desce ao 10.º posto.