Estrela da Amadora goleia Casa Pia

O Estrela da Amadora regressou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao alcançar a maior vitória da temporada, na receção ao Casa Pia, por 4-0, no jogo que abriu a 27.ª jornada.

Rodrigo Pinho, aos 12, de grande pendalide, e 45+3 minutos, Abraham Marcus, aos 37, e Eddy Doué, aos 76, marcaram os golos da formação ‘tricolor’, que vinha de cinco partidas sem vencer, em que somou três derrotas e dois empates.



A formação da Amadora subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com 28 pontos, enquanto o Casa Pia averbou o quarto encontro seguido sem vencer e está na 15.ª posição, com 24.