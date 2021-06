A Escócia regressa esta segunda-feira a Campeonatos da Europa para defrontar a República Checa em partida a contar para o Grupo D. Vinte e cinco anos depois, os escoceses regressam a um grande palco do futebol europeu. Pela frente, terá a República Checa, seleção habituada a estar presente nas fases finais de Europeus. A partida tem início às 14h00 e será disputada em Hampden Park, em Glasgow. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP dedicado ao Euro 2020.