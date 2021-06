A Croácia, vice-campeã mundial, vai tentar apagar a derrota na primeira jornada com a Inglaterra (1-0) e reentrar na luta pelos oitavos de final, mas para isso tem que bater a República Checa e anular o avançado Schick, que esteve em grande forma na primeira ronda, com dois golos, um deles um golaço do meio-campo. Pode acompanhar o jogo no site da RTP dedicado ao Euro 2020.