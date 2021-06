A Dinamarca e a Rússia lutam esta segunda-feira por um lugar nos oitavos de final do Euro2020. Depois do episódio com Eriksen, os dinamarqueses têm duas derrotas mas querem aproveitar o último jogo do grupo para tentar a próxima fase do Euro. A Rússia já conta com três pontos e também quer carimbar a passagem. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP totalmente dedicado ao Euro2020.