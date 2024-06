Euro2024. Ucrânia vence Eslováquia com reviravolta

Uma vitória ucraniana que deixa tudo em aberto neste Grupo E. Na Arena de Dusseldorf, Ivan Schranz (Eslováquia) fez de cabeça o golo inaugural deixando o seu país com um pé dentro dos oitavos de final do Euro2024. Logo após o descanso, Shaparenko repôs a igualdade dando novo alento aos ucranianos. A 10 minutos do final, Roman Yaremchuk fez a reviravolta (1-2) colocando de novo a Ucrânia na corrida do apuramento. As contas podem ainda ficar mais complicadas, pois se Bélgica vencer a Roménia, no sábado, todas as 4 equipas ficam com 3 pontos cada.