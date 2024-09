O Famalicão segurou, à condição, o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, a cinco pontos do líder 100% vitorioso Sporting, ao apesar do empate (1-1) na receção ao Gil Vicente. Mario González adiantou os locais, aos 14 minutos, mas na segunda parte, aos 49, Félix Correia restabeleceu a igualdade. Na classificação, o Famalicão passou a somar 10 pontos, contra 15 do campeão Sporting, enquanto o Gil Vicente contabiliza seis, seguindo provisoriamente no 10.º posto.