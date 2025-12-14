Reportagem

Famalicão goleia Estoril

O Famalicão goleou domingo na receção ao Estoril Praia por 4-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite chegar provisoriamente ao quinto lugar.

Manuel Fernando Araújo - Lusa

Os famalicenses, que interromperam um ciclo de três jogos sem vencer, cedo se colocaram em vantagem com um golo de Zabiri, logo aos dois minutos, jogador que encerrou a goleada, aos 78, depois de Gustavo Sá (24) e Gil Dias (50) terem marcado pelo meio, perante um Estoril em queda e que somou o terceiro desaire seguido.

Com esta vitória, o Famalicão chega ao quinto lugar, com 23 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, sexto e que na segunda-feira recebe o Santa Clara, enquanto os `canarinhos` estão no 12.º lugar, com 14.

Estatísticas