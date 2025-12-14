Famalicão goleia Estoril

O Famalicão goleou domingo na receção ao Estoril Praia por 4-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite chegar provisoriamente ao quinto lugar.

Os famalicenses, que interromperam um ciclo de três jogos sem vencer, cedo se colocaram em vantagem com um golo de Zabiri, logo aos dois minutos, jogador que encerrou a goleada, aos 78, depois de Gustavo Sá (24) e Gil Dias (50) terem marcado pelo meio, perante um Estoril em queda e que somou o terceiro desaire seguido.





Com esta vitória, o Famalicão chega ao quinto lugar, com 23 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, sexto e que na segunda-feira recebe o Santa Clara, enquanto os `canarinhos` estão no 12.º lugar, com 14.



