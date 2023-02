O Gil Vicente subiu ao 13.º lugar da I Liga, ao vencer em casa do Famalicão por 1-0, em jogo da 20.ª jornada.

Murilo marcou o único golo do encontro, aos 51 minutos, e permitiu ao Gil Vicente interromper uma série de dois jogos sem vencer, subindo ao 13.º lugar, com 22 pontos.



O Famalicão, que não tinha perdido os três últimos jogos como visitado, caiu para o 15.º posto, primeiro em zona de manutenção, com 21 pontos.





Veja o resumo do jogo.