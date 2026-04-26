O Famalicão venceu domingo na visita ao Estoril Praia por 1-0, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, e, com o nono jogo sem perder, segurou o quinto lugar, que pode dar acesso às competições europeias.
Famalicão vence no terreno do Estoril
Os minhotos voltaram às vitórias, após três empates, graças ao golo solitário do neerlandês Justin de Haas, aos 51 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e somam 51 pontos, mais cinco do que o Gil Vicente, que recebe o Casa Pia, na segunda-feira.
O Estoril Praia voltou a perder, pela quinta jornada consecutiva, e foi ultrapassado nesta ronda pelo Alverca, caindo para o 10.º lugar, com 37 pontos.