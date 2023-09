Farense vence e deixa SC Braga sem argumentos

A poucos dias de jogar novamente na Champions, o SC Braga foi derrotado por 1-3. O Farense chegou ao 1-0 por Bruno Duarte em lance no coração da área bracarense. Ao cair do intervalo, Rui Costa fez o 2-0 deixando a equipa minhota em situação delicada para os restantes 45 minutos de jogo. O mesmo Rui Costa podia ter feito 0 3-0, mas falhou um penálti logo após o regresso. Simon Banza reduziu para o Braga, mas dois minutos depois surgiu o 3-1 por Mohamed Belloumi. Quase a acabar, Pizzi rematou ao poste. Em jogo que antecede os compromissos europeus, o SC Braga esteve longe das melhores exibições num terreno difícil e até podia sair de Faro com uma goleada. O ambicioso Farense deu salto na tabela e posiciona-se a meio da classificação final, a 1 ponto do SC Braga.