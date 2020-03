FC Famalicão - Sporting CP, I Liga em direto

O Famalicão venceu terça-feira o Sporting por 3-1, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da I Liga de futebol, subindo ao sexto lugar e deixando os 'leões' mais afastados do terceiro posto. A equipa famalicense, que acabou com um ciclo de seis jogos sem vencer, chegou ao intervalo já a vencer por 2-1, depois de golos de Uros Racic, aos cinco minutos, e de Diogo Gonçalves, aos oito, tendo Coates, aos 45+1, ainda reduzido para o Sporting. Diogo Gonçalves marcou o seu segundo golo na etapa complementar, aos 66, sentenciando o triunfo da sua equipa. Com esta vitória, o Famalicão sobe ao sexto lugar com 36 pontos, menos um do que o Rio Ave, quinto, e menos três do que o Sporting, quarto classificado e que fecha a jornada a quatro pontos do terceiro, o Sporting de Braga.