FC Porto empata com Nottingham e eliminatória decide-se em Inglaterra

Os azuis e brancos adiantaram-se no marcador com um golo do brasileiro William Gomes, aos 11 minutos, mas a equipa de Vítor Pereira, duas vezes campeão nacional pelo FC Porto e de regresso ao Estádio do Dragão, chegou ao empate aos 13, beneficiando de um autogolo de Martim Fernandes.



O FC Porto entrou forte na partida e logo nos instantes iniciais Moffi permitiu a defesa de Ortega. Na recarga, Borja Sainz disparou fraco e à figura. Logo no minuto seguinte Borja Sainz, após grande combinação ofensiva dos dragões, rematou na cara de Ortega, mas saiu fraco e fácil para o guarda-redes da turma inglesa.



Ao minuto 11, o FC Porto marca através de William Gomes. Pablo Rosário solicitou a profundidade de Gabri Veiga, com o espanhol já na área a cruzar rasteiro onde apareceu William Gomes a antecipar-se à concorrência no segundo poste para encostar para o fundo da baliza.



Ainda se festejava no Dragão o golo inaugural e o Nottingham Forest empatava a partida. Atraso forte, rasteiro de Martim Fernandes desde o meio-campo que apanhou Diogo Costa de surpresa e saiu direto à baliza. O lance é para os apanhados da edição deste ano da Liga Europa.



Depois de um arranque marcado pela alta intensidade, o ritmo de jogo baixou e as duas equipas foram tomando menos riscos, exceção feita para uma boa combinação entre Fofana e Moffi que quase dava o 2-1 para os azuis e brancos. O costa-marfinense serviu o nigeriano que, na pequena área, cabeceou para defesa apertada de Ortega.



Nos primeiros minutos do segundo tempo, excelente jogada individual de William Gomes pelo corredor direito a deixar pelo caminho dois adversários, mas o remate saiu rasteiro e ao lado da baliza de Ortega. Na resposta, McAtee rematou de longe, em zona frontal, para boa estirada de Diogo Costa.



Perto da hora de jogo Farioli operou uma tripla substituição. Entraram Froholdt, Deniz Gul e Pepê, saíram Gabri Veiga, Borja Sainz e Moffi. Vítor Pereira responde com dupla mexida. Entraram Omari Hutchinson e Neco Williams para os lugares de Morgan Gibbs White e Dilane Bakwa.



Igor Jesus marcou para o Nottingham Forest, mas o lance foi prontamente invalidado pelo árbitro por falta sobre Diogo Costa. Numa recuperação de bola de Froholdt no meio campo do Nottingham Forest, William Gomes num remate em arco proporcionou uma bela defesa junto ao relvado de Ortega.



O FC Porto ameaçava o segundo golo e num belo desenho ofensivo dos azuis e brancos, Deniz Gul atirou por cima e ao lado da baliza de Ortega. Farioli voltava a mexer na equipa com a entrada de Varela para o lugar de Fofana.



A dez minutos do fim, Froholdt teve no pé esquerdo a hipótese de fazer o segundo e tranquilizar as bancadas do Estádio do Dragão. Excelente abertura de calcanhar de Pepê que deixou o médio dinamarquês na cara do golo, mas o remate saiu a centímetros do poste esquerdo da baliza de Ortega.



Uma combinação entre Alan Varela e Pablo Rosário no corredor central proporcionou uma ocasião de golo ao argentino, mas o remate, rasteiro, saiu frouxo e à figura de Ortega.



O jogo da segunda mão está marcado para a próxima quinta-feira, dia 16 de abril, no City Ground, em Nottingham, com o vencedor da eliminatória a enfrentar nas meias-finais a equipa que ganhar o duelo entre os italianos Bolonha e os ingleses do Aston Villa que terminou com a vitória dos Villans por 3-1.







