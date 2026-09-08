FC Porto - Manchester City

O FC Porto estreia-se na fase de liga da Liga dos Campeões frente ao Manchester City, num encontro entre os líderes dos campeonatos português e inglês, marcado para o Estádio do Dragão, no Porto.

O campeão nacional, que venceu os seis jogos disputados em 2026/27, não poderá contar com vários jogadores influentes, como o defesa polaco Jan Bednarek, suspenso, e o médio dinamarquês Victor Froholdt, que sofreu uma concussão cerebral na sexta-feira, durante o jogo com o Moreirense.