FC Porto vence e garante continuidade na Liga Europa

O FC Porto tomou conta da posse de bola nos momentos iniciais e Martim Fernandes deu o primeiro sinal de verdadeiro perigo. Disparo potente do lateral para defesa apertada de Olsen, para canto.



Na resposta, e após alguma atrapalhação na área portista, o guarda-redes e capitão Diogo Costa respondeu com uma excelente intervenção a um remate fortíssimo e de ressaca de Skogmar do Malmö.



No minuto seguinte esteve à vista o primeiro golo do FC Porto. Cruzamento com conta peso e medida de Rodrigo Mora para o cabeceamento de Froholdt com Robin Olsen, atento, a ir ao relvado segurar. À passagem do minuto 20, de novo grande trabalho de Rodrigo Mora, a tirar um defesa do caminho com classe e a servir Borja Sainz, que atirou em arco para enorme defesa de Robin Olsen.



O FC Porto carregava e Samu teve uma ocasião soberana para inaugurar o marcador. Pepê no corredor central a picar a bola para o avançado, mas o espanhol, isolado perante Olsen, optou por fazer o chapéu, só que a envergadura do internacional sueco antecipou o movimento e conseguiu segurar a bola.



Ao minuto 30, o FC Porto marcava por intermédio de Samu. Bom trabalho de Rodrigo Mora a centrar para o cabeceamento certeiro do ponta de lança espanhol. Cinco minutos volvidos, Samu voltava a marcar. Grande lance coletivo dos dragões, que começou numa troca de bola entre Rosario e Mora. O jovem criativo portista deixou para Pepê, que cruzou tenso para a grande área. Ao segundo poste surgiu Borja Sainz que endossou para Samu rodar, disparar e bisar na partida.



Nos descontos da primeira parte, mais uma vez Rodrigo Mora com um cruzamento milimétrico para Froholdt atirar ligeiramente ao lado da balizo de Robin Olsen.



O FC Porto vencia (2-0) ao intervalo, uma vantagem plenamente justificada e obtida à custa de Samu, que bisou, e à excelente exibição do jovem Rodrigo Mora que pareceu estar em todo a campo. O Malmö só criou perigo na sequência de erros defensivos dos azuis e brancos.



No segundo tempo o FC Porto continuou a dominar o jogo a seu bel-prazer e o treinador Francesco Farioli aproveitou o facto de estar a ganhar por dois golos de diferença e gerir a equipa. Fez entrar Eustáquio e e Deniz Gul para os lugares de Rodrigo Mora e Samu.



Mas antes, Borja Sainz teve a hipótese de fazer o terceiro golo portista. O espanhol perdeu algum tempo na área, depois de receber a bola de Rodrigo Mora, e disparou ao lado. Farioli voltou a mexer no xadrez da equipa. Pepê e Martim Fernandes cederam os respetivos lugares. Entram William Gomes e Alberto Costa.



O recém entrado William Gomes, no seu movimento típico da direita para dentro, penetrou na grande área e rematou para Robin Olsen encaixar. Pouco depois, duas grandes oportunidades para o FC Porto negadas pelo guarda-redes do Malmö. Primeiro com uma grande defesa a remate de cabeça de Froholdt, depois novamente espetacular defesa de Robin Olsen junto ao relvado a cabeceamento de Deniz Gul.



No último suspiro da partida surgiu o golo do Malmo. Livre batido para a área, Alberto Costa fez um corte atabalhoado e, após ressalto vindo do poste, Moura introduziu a bola na própria baliza.



O FC Porto vence o Malmö na Liga Europa e está no oitavo lugar da classificação. Com 13 pontos, os dragões já não cairão para fora da zona de apuramento. Contra Plzen e Rangers, em janeiro, a equipa de Farioli vai tentar carimbar o apuramento direto para os oitavos de final.