FC Porto vence na Amadora e fica mais perto do título

O FC Porto colocou-se a quatro pontos do 31.º título de campeão nacional de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Estrela da Amadora, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa.

O turco Deniz Gül, que ainda estava em ‘branco’ no campeonato, apontou os dois golos dos ‘azuis e brancos’, aos 17 minutos, de penálti, e aos 37, enquanto Jovane Cabral reduziu para os locais, aos 79.





Os ‘dragões’ passaram a somar 82 pontos, mais sete do que o Benfica e, provisoriamente, mais 11 do que o Sporting, que tem dois jogos a menos e só pode chegar aos 86, enquanto o Estrela da Amadora é 15.º, com 28.



